Банк «Союз» стал партнером кредитного конвейера маркетплейса ВБЦ

Банк «Союз» и финансовый маркетплейс ВБЦ запускают совместный проект по автоматизированной выдаче банковских онлайн-продуктов.

В рамках продукта «Экспресс-гарантия ВБЦ» субъекты МСП могут получить самые востребованные виды банковских гарантий для участия в госзакупках в рамках федеральных законах 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ (615-ПП): обеспечение заявки на участие, обеспечение исполнения контракта, обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Банковские гарантии от банка «Союз» предоставляются на сумму до 15 млн рулей сроком до 62 месяцев, лимит на клиента - 25 млн рублей. Маркетплейс ВБЦ упрощает процедуру подачи заявки на банковские гарантии от банка «Союз» за счет интеграции с ИТ-инфраструктурой банка и полной автоматизации андеррайтинга. Рассмотрение заявки занимает до 10 минут, а получить банковскую гарантию от банка «Союз» в маркетплейсе ВБЦ можно за 2 часа.

Группа ВБЦ – fintech-компания с концептуально новым подходом к B2B и B2G отношениям. Маркетплейс ВБЦ – первый онлайн-супермаркет финансовых продуктов и сервисов для бизнеса и физических лиц с акцентом на участников торгов на всех этапах закупки. Предложения от десятков банков полностью оцифрованы. В личном кабинете пользователя собраны все продукты партнеров, встроены система электронного документооборота, уникальный бизнес-чат и многофакторная скоринг-модель.

Максим Гаранько, департамента кредитования корпоративных клиентов банка «Союз»:

– Банковские гарантии являются на сегодня одним из наиболее доступных, эффективных и в то же время надежных инструментов обеспечения сделок, в том числе в рамках тендерных процедур. А оперативное оформление продукта через маркетплейс ВБЦ позволит клиентам получить предложение от банка «Союз» в максимально короткие сроки. Мы стремимся всегда предлагать своим клиентам и партнерам максимально широкие условия сотрудничества, в том числе в рамках онлайн-оформления наших продуктов и услуг.

Семён Теняев, глава группы компаний ВБЦ:

– Банк «Союз» – один из старейших и надежных российских банков, давно и успешно работающий на рынке кредитования бизнеса. Мы рады, что теперь наши клиенты могут получать банковские экспресс-гарантии от банка «Союз» полностью онлайн и на выгодных условиях через сервис ВБЦ.