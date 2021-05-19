ПСБ повышает ставки по вкладам до 6% годовых

ПСБ повысил ставки по срочным вкладам в рублях «Весомый процент», «Моя копилка», «Онлайн-вклад», «Мои возможности» и «Мой доход».

По «Онлайн-вкладу» доходность составляет до 5,55% годовых. Максимальная сумма по вкладу увеличена с 5 млн рублей до 20 млн рублей. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По вкладу «Весомый процент» клиенты могут получить повышенный доход до 6% годовых, по депозиту «Мой доход» - до 5,4% годовых, по депозиту с пополнением «Моя копилка» ставки увеличены до 4,35% годовых, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 4,1% годовых.

Вклады можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. На новые условия вкладов распространяется акция «#СТАВКИВВЕРХ. В рамках специального предложения клиенты могут увеличить ставки по депозитам до 1,5 п.п. Для этого нужно до 30 сентября открыть или пополнить один из срочных вкладов на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тыс. рублей.

«Мы видим, что постепенно люди опять переходят к сберегательной модели, чему способствует последовательное повышение ключевой ставки Банка России. Учитывая эту тенденцию, мы улучшили условия по всей линейке депозитов: увеличили максимальную сумму по одному из самых популярных продуктов – «Онлайн-вкладу» - и дополнительно поощрили клиентов, которые активно пользуются безналичной оплатой», - говорит директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.