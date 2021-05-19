Востребованным профессиям обучат жителей Приангарья

Федеральный оператор программы – Агентство развития профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, сообщают в областной администрации.

Для запуска программы и установления межведомственного взаимодействия по ее реализации Иркутскую область посетила заместитель генерального директора по подготовке кадров АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Выступая на совещании, Светлана Крайчинская подчеркнула, что программы переподготовки кадров должны помочь гражданам в короткие сроки получить дополнительные навыки или новую специальность с учетом требований времени и тем самым укрепить свои профессиональные и карьерные возможности. Программа – одна из запланированных мер по восстановлению занятости и снижению уровня безработицы в стране. По словам Светланы Крайчинской, в арсенале федерального оператора программы – свыше 600 эффективных коротких образовательных программ более чем по 160 компетенциям из различных сфер профессиональной деятельности.

Обучение по программам Ворлдскиллс в регионе начнется в ближайшее время. Подать заявку на сайте могут ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, а также жителей старше 50 лет, предпенсионного возраста. В программе обучения могут участвовать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.