Райффайзенбанк заработал 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года по МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2021 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Чистая прибыль снизилась на 22,0% г/г и на 14,6% кв/кв, составив 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года.

и на 14,6% кв/кв, составив 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года. Рентабельность капитала (ROE) по итогам первых трех месяцев года была на уровне 19,2%.

Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 41,2%.

Общий объем валового кредитного портфеля снизился на 1,6% г/г и вырос на 0,5% кв/кв, оказавшись на уровне 854 млрд руб.

и вырос на 0,5% кв/кв, оказавшись на уровне 854 млрд руб. Средства клиентов выросли на 1,8% г/г и на 0,7% кв/кв и достигли 1 138 млрд руб.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Отчёт о прибылях и убытках

Чистая прибыль банка за 1 квартал 2021 года снизилась на 22,0% г/г и 14,6% кв/кв и составила 8,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов была на уровне 19,2% за первые 3 месяца года (снижение на 501 б.п. г/г и на 313 б.п. кв/кв). Квартальное снижение ROE было обусловлено преимущественно падением чистых комиссионных доходов, тогда как снижение рентабельности капитала в годовом сопоставлении было вызвано в основном более низким торговым результатом.

Чистый процентный доход упал на 4,1% г/г и 6.5% кв/кв, составив 13,9 млрд руб. Годовое снижение было обусловлено падением доходов от кредитов.

Чистая процентная маржа составила 4,5% в первом квартале, снизившись по сравнению с 5,0% в аналогичном периоде прошлого года и с 4,8% в четвертом квартале 2020 года. Падение маржи как в годовом, так и в квартальном сопоставлении, было вызвано тем, что стоимость фондирования снизилась в меньшей степени, чем доходность активов. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,3% в 1 кв. 2021 года, также снизившись по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2020 года и с 4.6% в 4 кв. 2020 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 5,9% г/г в 1 кв. 2021 года. В квартальном сопоставлении чистый комиссионный доход показал падение из-за высокого показателя за 4 кв. 2020 года, обусловленного сезонными факторами.

Торговый результат1 за первый квартал 2021 года составил 1,0 млрд руб., что ниже как показателя за аналогичный период прошлого года (4,0 млрд руб.), так и торгового результата за предыдущий квартал (1,6 млрд руб.).

Расходы на создание резервов были на уровне 1,1 млрд рублей за первый квартал года. Стоимость риска (CoR) составила 0,5%, что ниже как уровня 1 кв. 2020 года (0,9%), так и уровня предыдущего квартала (0,7%).

Операционные расходы (без учета отчислений в ФОСВ) выросли на 2,5% г/г за первые три месяца года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 41,2%. Рост показателя относительно аналогичного периода прошлого года был вызван падением операционного дохода.

Отчет о финансовом положении

Совокупные активы сократились на 0,2% г/г и 0,7% кв/кв по состоянию на конец первого квартала 2021 года. Денежные средства упали на 6,9% г/г и 16,4% кв/кв, тогда как ценные бумаги выросли на 32,4% г/г и 27,1% кв/кв.

Кредитный портфель до вычета резервов снизился на 1,6% г/г , но вырос на 0,5% кв/кв и составил 854 млрд рублей. Снижение портфеля в годовом сопоставлении было вызвано преимущественно падением объема кредитов, выданных крупным корпоративным клиентам (-3,5% г/г ).

Доля обесцененных кредитов составила 3,6% по состоянию на конец квартала, увеличившись на 75 б.п. г/г и на 8 б.п. кв/кв. Рост доли обесцененных кредитов обусловлен розничным необеспеченным сегментом, в то время как показатели в других сегментах оставались стабильными.

Средства клиентов выросли на 1,8% г/г и на 0,7% кв/кв, составив 1 138 млрд руб. Рост был вызван текущими счетами — розничные текущие счета увеличились на 3,6% кв/кв и на 36,6% г/г , тогда как корпоративные текущие счета показали рост на 9,8% кв/кв и 21,0% г/г .

Соотношение кредитов и депозитов на 31.03.2021 составило 73,1% по сравнению с 73,3% на конец 4 кв. 2020 г. и 76,1% на конец 1 кв. 2020 г.

Собственный капитал достиг 183 млрд рублей по состоянию на 31.03.2021 , снизившись на 2,3% г/г , но показав рост на 4,7% кв/кв. Снижение в годовом сопоставлении произошло в результате того, что банк выплатил 19,0 млрд рублей и 20,8 млрд рублей дивидендов в сентябре и декабре прошлого года соответственно.

Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.22 по состоянию на 1 апреля 2021 года составили 13,1% и 14,0% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,6% (при нормативном минимуме 11,5%*).