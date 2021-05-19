Райффайзенбанк заработал 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года по МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2021 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Чистая прибыль снизилась на 22,0%
г/ги на 14,6% кв/кв, составив 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года.
- Рентабельность капитала (ROE) по итогам первых трех месяцев года была на уровне 19,2%.
- Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 41,2%.
- Общий объем валового кредитного портфеля снизился на 1,6%
г/ги вырос на 0,5% кв/кв, оказавшись на уровне 854 млрд руб.
- Средства клиентов выросли на 1,8%
г/ги на 0,7% кв/кв и достигли 1 138 млрд руб.
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
Отчёт о прибылях и убытках
Чистая прибыль банка за 1 квартал 2021 года снизилась на 22,0%
Чистый процентный доход упал на 4,1%
Чистая процентная маржа составила 4,5% в первом квартале, снизившись по сравнению с 5,0% в аналогичном периоде прошлого года и с 4,8% в четвертом квартале 2020 года. Падение маржи как в годовом, так и в квартальном сопоставлении, было вызвано тем, что стоимость фондирования снизилась в меньшей степени, чем доходность активов. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,3% в 1 кв. 2021 года, также снизившись по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2020 года и с 4.6% в 4 кв. 2020 года.
Чистый комиссионный доход вырос на 5,9%
Торговый результат1 за первый квартал 2021 года составил 1,0 млрд руб., что ниже как показателя за аналогичный период прошлого года (4,0 млрд руб.), так и торгового результата за предыдущий квартал (1,6 млрд руб.).
Расходы на создание резервов были на уровне 1,1 млрд рублей за первый квартал года. Стоимость риска (CoR) составила 0,5%, что ниже как уровня 1 кв. 2020 года (0,9%), так и уровня предыдущего квартала (0,7%).
Операционные расходы (без учета отчислений в ФОСВ) выросли на 2,5%
Отчет о финансовом положении
Совокупные активы сократились на 0,2%
Кредитный портфель до вычета резервов снизился на 1,6%
Доля обесцененных кредитов составила 3,6% по состоянию на конец квартала, увеличившись на 75 б.п.
Средства клиентов выросли на 1,8%
Соотношение кредитов и депозитов на
Собственный капитал достиг 183 млрд рублей по состоянию на
Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.22 по состоянию на 1 апреля 2021 года составили 13,1% и 14,0% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,6% (при нормативном минимуме 11,5%*).
1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
2 По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ
* — минимальные требования к нормативам достаточности капитала для СЗКО