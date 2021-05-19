Заморозки до -5 прогнозируют в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 и 21 мая ночью и утром в западных, северо-западных районах, 22 мая в западных, северо-западных, центральных районах ожидаются заморозки до -5º.

20 мая в Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами ожидаются ливневые дожди и грозы. 20 мая местами по области, 21 и 22 мая в северных районах прогнозируются высокие и чрезвычайные классы пожароопасности лесов.

В регионе действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение лесов при наступлении средних и высоких классов пожароопасности. В условиях сухой ветреной погоды малейший источник огня может послужить причиной пожара. О нарушении правил пожарной безопасности необходимо сообщать в местную администрацию или в отдел надзорной деятельности по месту жительства.