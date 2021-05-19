"Лента" покупает сеть супермаркетов Billa

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, договорилась о приобретении российской сети супермаркетов Billa за 215 миллионов евро, говорится в сообщении "Ленты".

Ритейлер указывает, что сделка позволит ускорить экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых магазинов, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3% и это позволит подняться на вторую строчку в списке операторов супермаркетов в столице.

В настоящее время сеть «Билла Россия» управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 051 кв. м. «Лента» управляет 248 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв.м.

«Приобретение супермаркетов «Билла Россия» даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». Кроме того, выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», – отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

Это не первая сделка на рынке продуктового ритейла в последнее время. Вчера стало известно, что ритейлер «Магнит» покупает покупает «Дикси» за 92,4 млрд рублей.