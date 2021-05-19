Правительство упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания

Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз, сообщает портал Долг РФ.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Помимо этого, документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.