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35% россиян начали откладывать деньги с зарплаты

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России откладывают часть своей зарплаты, и на что они копят. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

35% респондентов отметили, что откладывают часть доходов для накоплений. При этом, 18% опрошенных указали, что откладывают до 10% доходов, 11% – 10-30% доходов, 4% – 30-50%, а 2% – более 50% от зарплаты.

С марта 2021 года число жителей России, которые откладывают часть зарплаты для накоплений, выросло на 5 п.п. При этом в декабрьском исследовании планы на формирование финансовой подушки отмечали 64% опрошенных.

11% респондентов отметил, что потратят часть накоплений на отпуск этим летом. По 8% жителей России запланировали приобретение квартиры или автомобиля. Еще 7% потратят отложенные средства на покупку нового смартфона или ноутбука, а 6% приобретут бытовую технику. 61% опрошенных указали, что не планируют никаких крупных трат в ближайшее время.

В варианте «Другое» респонденты отмечали, что копят на медицинское лечение или дорогостоящие процедуры, а также откладывают деньги на ремонт и строительство.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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