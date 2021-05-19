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Создать киностудию планируют на базе одной из иркутских школ

Такое предложение внес мэр города Руслан Болотов на встрече с представителями иркутского кинематографа, сообщили в мэрии.

В мероприятии приняли участие продюсер Юрий Яшников, режиссер Анастасия Зверькова, начальник управления культуры администрации областного центра Антон Чернышов и советник главы города Инга Корочкина.

–  В школе можно оборудовать киностудию, оснастить её современной техникой, один из классов сделать в виде кинозала, а в программу обучения ввести соответствующий факультатив. В оформлении использовать тематику кино, разместить на фасаде и внутри школы портреты наших знаменитых земляков, которые внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа: Антонио Дон Отелло, Михаила Ромма, Ивана Вырыпаева, Натальи Меркуловой и многих других. Уверен, что среди воспитанников такой школы рано или поздно появятся новые Гайдаи, – отметил глава Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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