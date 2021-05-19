Россельхозбанк поддержал хоккейный турнир в честь 76-летия Победы

В ледовом Дворце «Айсберг» при поддержке Иркутского регионального филиала Россельхозбанка состоялся турнир по хоккею с шайбой среди игроков-любителей. В этом году география турнира значительно расширилась. В турнире помимо иркутян и ангарчан участвуют саянцы и братчане. Команды сформированы из участников старше 40 лет, представителей различных профессий, которых объединяет спортивное увлечение – хоккей. Кроме того, запрещено привлекать спортсменов с профессиональным прошлым, все спортсмены – любители.

В финальном туре, за первое место боролись команды Росинкаса и Саянска. Саянцы, хоть и дебютанты, но заставили соперников понервничать. 2 шайбы к середине третьего периода – дали преимущество саянцам. Одну шайбу "Росинкасу" удалось отыграть. Но, времени, чтобы сравнять счёт у чёрно-жёлтых не осталось. Саянск стал чемпионом турнира.

«Всем игрокам уже по 45-48 лет. Выиграли за счет опыта. Третий период играли только на отбой. Мы тренируемся 4 раза в неделю. В нашем городе построили тентовый ледовый каток, там теперь и занимаемся. А до этого на улице тренировались всё время», – прокомментировал победу команды капитан ХК «Саянск» Константин Горбунов.

Россельхозбанк поддерживает азарт хоккейных болельщиков и разделяет их любовь к этой популярной динамичной игре.

«В хоккейном Турнире ко дню Победы мы участвуем уже второй год, наверное, можно сказать, что это мероприятие становится доброй традицией. Хоккей, пожалуй, один самых зрелищных и динамичных видов спорта, в данной ситуации накал эмоциям придает еще и тот факт, что игроки – не именитые спортсмены, а «свои» знакомые ребята. Соответственно и атмосфера на трибунах совсем другая, это настоящие болельщики, готовые поддержать свои команды в любой момент игры. Для нас этот турнир - определенный тимбилдинг, ребята приходят на трибуны семьями, с детьми. Хорошая практика увидеть друг друга в нерабочей обстановке», – рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Андрей Захаров заместитель председателя федерации хоккея Иркутской области отметил высокий уровень игры спортсменов-любителей:

«Уровень достойный. Хочется поблагодарить организаторов турнира, а присутствующих участников за преданность хоккею».

На послематчевом награждении организаторы отметили команды и игроков памятными кубками и сувенирами.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.