В Иркутской области зафиксирован резкий рост выдачи потребительских кредитов

В Иркутской области в апреле 2021 года было выдано 25,8 тысяч кредитов. Ээто на 58,4% больше, чем год назад, сообщает НБКИ. В целом, по России рост еще более значительный: выдано 1,22 млн. потребительских кредитов, по сравнению с «карантинным» апрелем прошлого года рост выдачи составил 84,6%.

Вместе с тем, по сравнению с мартом 2021 года кредитная активность снизилась: количество выданных потребкредитов в стране сократилось на 11,5% (в марте 2021 г. – 1,38 млн. ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в Москве (65,8 тыс. ед.), Московской области (57,0 тыс. ед.), Республике Татарстан (44,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (44,7 тыс. ед.), Республике Башкортостан (42,6 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (42,1 тыс. ед.).

«Столь существенный рост выдачи потребительских кредитов в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, – констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом особенно сильное падение в тот период времени было отмечено в наиболее крупных и кредитно-развитых регионах страны, где «карантин» был наиболее жестким. В то же время по сравнению с мартом текущего года, в апреле количество выданных потребкредитов несколько сократилось. В целом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной».