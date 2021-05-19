«Индекс миллиона»: за $1 млн теперь можно купить всего 27 кв. м на Патриарших прудах

Теперь за 1 млн долларов можно приобрести 77 кв. м элитного жилья в Москве, на Патриарших прудах – всего 27 кв. м

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили рейтинг районов Москвы согласно «индексу миллиона», который показывает сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести за условный 1 млн долларов. Так, в мае 2021 года за эту сумму к покупке доступно только 77 кв. м в целом по Москве (81 кв. м в прошлом году). Больше всего квадратных метров можно приобрести в Раменках – 104 кв. м. Традиционно два самых дорогих района столицы сохранили первые позиции в рейтинге: Патриаршие Пруды с показателем в 27 кв. м (30 кв. м в 2020 году) и Остоженка-Пречистенка – 35 кв. м (37 кв. м в 2020 году).

Количество квадратных метров элитной жилой недвижимости, которые можно приобрести за условный 1 млн долларов, сократилось практически во всех районах Москвы.

Исключением стали три локации. Первые две – это Плющиха и Таганский район, где динамика средневзвешенной цены предложения была не такой существенной, поэтому рост курса доллара повлиял на увеличение доступного количества квадратных метров на 3% и 4% соответственно. Третий район – Раменки – единственная локация, где зафиксирована отрицательная динамика средневзвешенной цены предложения.

Кроме того, Раменки стали районом, где за данную сумму можно приобрести больше всего квадратных метров. Показатель увеличился на 7% (с 97 до 104 кв. м). Ввиду структурных изменений предложения средневзвешенная цена показала незначительную отрицательную годовую динамику в размере 1%, и на май 2021 года показатель составил 711 тыс. руб./кв. м. В апреле 2021 года предложение в Раменках пополнилось второй очередью проекта «Река», всего в локации на текущий момент реализуются три новостройки: «Вишневый сад», «Река» и «Снегири ЭКО».

Год назад эту строчку занимал район Дорогомилово, который сместился в рейтинге на четыре позиции. Здесь было зафиксировано максимальное сокращение доступных к покупке квадратных метров за 1 млн долларов (-43% в годовой динамике, до 89 кв. м). Это связано с существенным изменением средневзвешенной цены предложения до значения 830 тыс. руб./кв. м (+87% в годовой динамике). При этом наиболее выраженный прирост произошел именно в I квартале 2021 года как за счет повышения цен в реализуемых новостройках района, так и из-за старта продаж проекта «Бадаевский» в верхнем ценовом диапазоне подкласса.

На Сретенке количество квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов, сократилось на 26% до значения 62 кв. м, а показатель средневзвешенной цены увеличился на 43% до 1,2 млн руб./кв. м. Предложение в локации сформировано в основном проектом Turgenev.

Помимо прямого повышения цен стоит отметить, что комплекс пользуется популярностью среди покупателей, и это послужило причиной вымывания большей части ликвидных лотов.

Также в локации представлены комплексы «Цвет32» и Manor, в каждом из которых осталось несколько последних лотов. Кроме того, за рассматриваемый период в районе была реализована наиболее доступная новостройка «Клубный дом на Сретенке».

Пресненский район сохранил свою позицию в рейтинге, несмотря на снижение на 17% (до 98 кв. м) количества доступных квадратных метров за условный 1 млн долларов. Средневзвешенная цена предложения в локации увеличилась более чем на четверть (+28% в годовой динамике) до 753 тыс. руб./кв. м. Пресненский район регулярно входит в тройку самых популярных столичных районов, поэтому на динамику отчасти повлиял активный спрос на наиболее привлекательные по цене квартиры и апартаменты.

Например, за рассматриваемый период количество экспонируемых лотов в комплексе Lucky сократилось почти в три раза, в комплексе Eleven – почти в два раза. Кроме того, практически во всех новостройках Пресненского района фиксировалось повышение цен, а также в I квартале 2021 года объявлен старт продаж проекта Sky View, который сейчас формирует наибольшую долю предложения в локации.

Традиционно два самых дорогих района столицы сохранили свои позиции в рейтинге: на май 2021 года на Патриарших Прудах за условный $1 млн можно приобрести только 27 кв. м (против 30 кв. м в прошлом году), а на Остоженке-Пречистенке – 35 кв. м (против 37 кв. м в прошлом году). Стоит отметить, что сейчас на первичном рынке Патриарших прудов представлен только один жилой комплекс – «Малая Бронная, 15», который и определяет ценовую ситуацию в локации. Несмотря на то, что таких компактных лотов в данных локациях не представлено, несколько апартаментов на Остоженке доступны в бюджете до 1 млн долларов.

– Сейчас рост цен в рублях на рынке элитной жилой недвижимости существенно опережает рост курса доллара, что привело к сокращению доступных за $1 млн квадратных метров в большинстве районов Москвы. Наиболее удачный момент для лиц, хранящих свои сбережения в валюте, был в начале прошлого года, когда стоимость квартир еще не успела вырасти пропорционально курсу доллара, и можно было остаться в крупном выигрыше за счет значительной волатильности рубля в конце марта, – Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia.