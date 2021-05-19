Прививку от коронавируса теперь можно поставить и в ИРНИТУ

Там работает мобильная медицинская бригада.

– Конечно, в первую очередь хотим привить студентов и преподавателей. Хотя поставить вакцину в вузе смогут все желающие, без предварительной записи. Нужно только взять с собой паспорт, СНИЛС и оформить пропуск, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Выездные медбригады уже вакцинировали студентов в ИГУ и ИРГУПСе. В БГУ до 28 мая идёт вакцинация преподавателей, сотрудников и студентов. Поставить прививку можно в перерыве между лекциями.

Ранее сообщалось о том, что вакцинацию от коронавируса прошли более 150 тысяч жителей Иркутской области. По данным на 17 мая, полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли более 150 тысяч человек, это чуть более 6,5% населения Иркутской области. Первым компонентом вакцины привились 230 тысяч человек.