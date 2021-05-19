Игорь Кобзев поручил к 1 сентября достроить полигон твердых коммунальных отходов в Слюдянском районе

Район расположен в Байкальской природной зоне, поэтому здесь нет санкционированного объекта для размещения отходов. При этом общее расчетное количество ТКО составляет 20 501 тонн в год, сообщают в администрации области.

Строительство полигона началось в 2019 году. Его планируемая мощность составляет 60 000 м³ в год, мощность сортировочной станции - 50 000 тонн в год. Стоимость объекта - 316,3 млн рублей в ценах 2018 года.

Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы.

Полигон находится вправо от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды-граница с Монголией, в районе реки Быстрая.

На объекте предстоит выполнить серьезный объем работ. Представитель подрядной организации заверил Светлану Радионову и Игоря Кобзева, что строительство будет завершено 1 сентября 2021 года.