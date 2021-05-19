Иркутская областная филармония завершает 82 концертный сезон

Закрытие состоится 21 мая, сообщают в областной администрации.

Специальными гостями программы станут Савва Хастаев (тенор, Санкт-Петербург) и Желько Андрич (баритон, Сербия).

Из-за ограничений, связанных с пандемией, концертный сезон был значительно короче предыдущих. Он открылся в январе концертом скрипача Ивана Почекина. Состоялась серия концертов программы «Звезды XXI века», где выступали солисты Московской филармонии. Кроме того, Иркутск посетили пианист Энджел Вонг (США) и вокалистка Анастасия Привознова.

Губернаторский симфонический оркестр принял участие в фестивале «Звёзды на Байкале», где сыграл с молодыми пианистами Елисеем Мысиным, Ольгой Иваненко и их преподавателем Наталией Трулль.

На гастролях по региону оркестр выступил в Ангарске и Саянске. Главный дирижёр коллектива Илмар Лапиньш принял участие в обменных гастролях - он управлял Воронежским академическим симфоническим оркестром.