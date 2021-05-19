В посёлке Дальний Нижнеилимского района погасили крупный пожар

Погибших и пострадавших нет, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Посёлок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. В посёлке проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют.

В посёлке Дальнем Нижнеилимского района в настоящее время происходит ликвидация крупного пожара – горят 10 домов, 4 из которых – жилые дома. Существует угроза дальнейшего распространения. К тушению привлечены силы местной добровольной пожарной команды с водовозкой и тяжёлой техникой, а также 35 человек местного населения.