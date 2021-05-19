Россию не отключат от SWIFT

Банк России не видит рисков отключения страны от SWIFT, но в случае реализации такого сценария на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Скоробогатова добавила, что у ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT, там подтвердили, что все будет работать штатно, без каких-либо проблем.

Мы полагаем, что вероятность отключения России от SWIFT, также как и блокировка Visa очень невелика. До запланированной встречи Путина и Байдена данного развития событий точно не будет. В любом случае внутренний российский трафик не пострадает. При этом для внутренних платежей никто не мешает рядовому россиянину завести дополнительную карту российской платежной системы «МИР». Причина проста. Россия — ядерная держава, вторая армия мира, шестые международные резервы, доминирующие позиции на рынках нефтегаза, вооружений и т.д. Традиционно Российская Федерация по размеру экономики, взвешенному по паритету покупательской способности, занимает 1-2 место в Европе и 5-6 в мире. Глобальный мир просто не может существовать без России.

Ну и, конечно, Запад зарабатывает в России деньги. Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ в апреле 2021 года снизилась на 1,4 процентного пункта, однако по-прежнему составляет 18,8%. Продажи нерезидентами ОФЗ за неделю после объявления санкций США составили 53 млрд руб. и не оказали значимого влияния на рынок ОФЗ и планы Минфина России, который провел два аукциона по размещению ОФЗ уже после объявления о новых санкциях. Доля нерезидентов во free float российских «голубых фишек» составляет 30-40%. Особенно иностранных инвесторов привлекает дивидендная доходность, которая в текущем году должна подрасти с 6,5% до 9%. Для сравнения ключевая ставка Банка России сейчас составляет 5%. Так что бояться давления Запада в этом направлении не стоит.

Есть другие риски. Резкий рост инфляции в США может заставить ФРС начать повышать ставку, что станет серьезным негативом для валют и акций развивающихся рынков. Распродажу могут также вызвать слабые результаты американских финансовых компаний за второй квартал и налоговая реформа Байдена. Как мы знаем, Банк России очень неохотно поддерживает рубль, зато, конечно, может ускоренно начать повышать ключевую ставку. При таргете по инфляции в 4%, ее справедливый уровень составляет 6-8%. В качестве защитной бумаги на кризисный сценарий мы традиционно рекомендуем префы «Сургутнефтегаза». Падение рубля может быть равносильно внушительным дивидендам по данным бумагам.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»