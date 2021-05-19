En+ Group выделит гранты на 22 экологических проекта в 2021 году

Компания подвела итоги второго грантового конкурса экологических проектов и определила 22 проекта-победителя, которые получат в 2021 году гранты от компании в размере от 300 000 до 500 000 рублей каждый, сообщают в компании.

В этом году сбор заявок проводился в 7 городах присутствия компании - Иркутске, Байкальске, Усть-Илимске, Ангарске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. От потенциальных участников поступило 150 заявок по четырем номинациям: «Наука и практика», «Объединяя ресурсы», «Местная инициатива», «Передавая опыт». Проекты были рассмотрены независимым экспертным советом, состоящим из представителей науки, экосообщества, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников, а также конкурсной комиссией En+ Group. По итогам экспертизы было выбрано 22 проекта-победителя.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«В этом году мы старались привлечь больше представителей научного сообщества, и если в прошлом году мы профинансировали лишь один научный проект, то в этом одобрено шесть: три – из Иркутска, и по одному – из Красноярска, Нижнего Новгорода и Миасса. И мы ожидаем интересные научные открытия, внедрение которых позволит не только улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия компании, но и масштабировать инновационные решения по всей России».

Сразу несколько проектов, победивших в грантовом конкурсе в этом году, направлены на исследование озера Байкал. Лимнологический институт Сибирского отделения РАН намерен отслеживать источники загрязнения прибрежной зоны озера, а также изучать влияние водных грибов на биодеградацию находящихся в воде органических субстратов (загрязнений). Если животный и растительный мир Байкала на сегодняшний день активно изучается, то мир водных грибов остается практически неизученным, поэтому проводимые исследования будут в дальнейшем иметь большую ценность для комплексного анализа водного объекта.

«Наш проект по изучению источников загрязнения прибрежной зоны Байкала ставит своей задачей проанализировать до 100 образцов почвы и воды и ответить на вопрос, что влияет на санитарно-микробиологические показатели озера. Результаты исследований станут обоснованием для создания изолированных септиков. Кроме того, полученные данные могут быть использованы органами государственно власти для принятия решений с целью сохранения экосистемы озера Байкала - рассказывает руководитель другого научного проекта Лимнологического института к.б.н. Анна Горшкова.

Благодаря проекту «Хит сезона» (номинация «Объединяя ресурсы») на территории турбаз Иркутской области, расположенных вблизи водных объектов Иркутской области, появятся контейнеры для сбора батареек.

«Батарейки относятся к высокоопасным бытовым отходам и при их смешивании с бытовым мусором и ТКО весь объем такого мусора превращается в опасные отходы. Сбор батареек на территории баз отдыха решает несколько задач. Кроме непосредственно уменьшения экологического следа туристов, мы вовлекаем в процесс экологизации новую целевую аудиторию, позиционируем Иркутскую область как развитый регион в плане сбора, переработки и утилизации ТБО и работаем над повышением экологического сознания граждан. Мало кто знает, что на территории области есть завод по переработке батареек и сдавать такие отходы – просто и недорого, - рассказывает руководитель проекта «Хит сезона» Анна Пухова. - Мы очень рады, что в рамках грантового конкурса En+ Group наша работа в этом направлении получит дальнейшее развитие».

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group – новое направление крупной социально-экологической программы «Мир со знаком плюс», реализуемой с 2011 года по инициативе Олега Дерипаски.

Она направлена на комплексную защиту Байкала и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. Грантовый конкурс экологических проектов – это не только развитие долгосрочных экологических инициатив, но и большая работа по экопросвещению и воспитанию поколения людей с устойчивыми экопривычками.