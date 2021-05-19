«Фридом Финанс»: В центре внимания публикация протоколов апрельского заседания FOMC

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 мая американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,85%, до 4128 пунктов. Nasdaq снизился на 0,56%, а Dow Jones потерял 0,78%. Большинство компаний S&P 500 продемонстрировали снижение. В небольшом плюсе закрылись сектора недвижимости (+0,17%) и здравоохранения (+0,05%). В числе аутсайдеров оказались энергетические компании (-2,63%) на фоне снижения цены на нефть марки WTI, обусловленного переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.

Биотехнологическая компания Sarepta (SRPT: +8,4%) представила позитивные результаты испытаний препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.

Квартальный отчет WalMart (WMT: +2,2%) превзошел консенсус-ожидания. Повышен прогноз на 2022-й. В текущем году ожидается сохранение позитивного эффекта отложенного спроса.

Shopify (SHOP: +3,4%) заключила партнерское соглашение с Google о шоппинг-интеграции, одним из пунктов которого является добавление корзины для покупок в браузер Chrome.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. На настроения инвесторов продолжают оказывать давление темпы роста цен, а также инфляционные ожидания и проблемы в цепочках поставок. Сегодня также ожидается публикация протоколов апрельского заседания FOMC. Последние данные по инфляции оказались довольно слабыми, что может оказать влияние на мнение членов комитета по проводимой монетарной политике.

Другой фактор давления на рынок – слабый прогресс в переговорах по инфраструктурной программе Байдена. Консенсус среди сенаторов по поводу способов финансирования и окончательного состава пакета по-прежнему не достигнут. До конца недели Белый дом намерен провести еще одну встречу с республиканцами. Аналитики постепенно склоняются к мнению о том, что пакет расходов будет утвержден в сокращенном варианте.

Согласно последнему исследованию Bank of America, среди инвесторов по-прежнему преобладают «бычьи» настроения. При этом появляются сигналы достижения пика оптимизма относительно экономического роста: доля тех, кто ожидает укрепления экономики, начала сокращаться от исторических максимумов. Аналогичный эффект наблюдается и в отношении маржинальности, капитальных затрат и инфляции, которая воспринимается как наиболее значимый риск.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют сегодня негативную динамику. Торги на Гонконгской бирже не проводятся в связи с праздником, китайский CSI 300 снижается на 0,3%, а японский Nikkei 225 теряет 1,28%. EuroStoxx 50 падает на 1,29%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис сохраняется на уровне 1,64%. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $67,6 за баррель. Золото удерживается выше $1867 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050–4110 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания – инфляция и ее влияние на политику ФРС и Белого дома.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Атака «быков» в конце прошлой недели не компенсировала недавнюю коррекцию, продавцы вновь перехватили инициативу на фоне отсутствия позитивных сигналов. Индикатор RSI находится в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. В случае пробоя нижней границы тренда ближайшая поддержка расположена на уровне 3980 пунктов.

19 мая отчитается за 1-й квартал 2021 года одна из крупнейших китайских компаний электронной коммерции JD.com, Inc. (JD). Консенсус-прогноз предполагает увеличение выручки на 31% г/г, до 191,7 млрд юаней, за счет прироста количества активных покупателей на фоне усиления потребительской онлайн-активности. Кроме того, позитивное влияние на показатели компании окажут такие факторы, как повышенный спрос во время празднования китайского Нового года и ограничения на перемещения внутри Китая. При этом ожидается снижение рентабельности на фоне инвестиций компании в направление электронной коммерции (взаимодействие с покупателями через социальные сети). С середины февраля котировки JD падают ввиду антимонопольного давления со стороны китайского правительства и опасений по делистингу с американских бирж.