Крупный пожар в Дальнем захватил половину всех домов населенного пункта – МЧС

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что огонь в поселке Дальний Нижнеилимского района захватил половину всех домов населенного пункта – 24.

Всего здесь 48 домов, 13 из которых – нежилые. В остальных проживают 68 человек, 1 из которых – ребенок.

«Существует угроза дальнейшего распространения. Тушение осуществляется силами добровольных пожарных, техникой администрации муниципального образования и местных жителей. Погибших и пострадавших нет. 15 жителей размещены в здании местной администрации», – говорится в сообщении.

Для тушения огня в населенный пункт также направлен самолет БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. В ликвидации огня участвуют и вертолеты Ми-8.

Напомним, крупный пожар в поселке Дальний произошел сегодня. Тушение осложняется порывами ветра. Погибших и пострадавших нет.