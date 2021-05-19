70 тыс. кубометров надшламовых вод очистят в загрязненном БЦБК Байкальске к октябрю 2020-го

Власти Иркутской области сообщили на официальном сайте, что октябрю 2020 года в загрязненном БЦБК Байкальске очистят 70 тысяч кубометров надшламовых вод.

Это сделать позволит новая схема очистки и оборудование, которое сейчас устанавливается.

«Оборудование позволит очистить надшламовые воды и не допустить их перелива. Сейчас оно монтируется. Компании-подрядчику нужно ускорить работу. После того, как технологическая цепочка будет собрана, сотрудники Росприроднадзора проверят ее на соответствие заявленной схеме», – говорится в сообщении. Схема будет использоваться при нештатных ситуациях, например, в паводкоопасный период.

Согласно плану, очищенная до нормативов вода будет отправлена на городские канализационные сооружения, концентрат переработают на специализированных предприятиях.

Для запуска локальных очистных необходимо дополнительное финансирование. Глава региона уже обратился по этому вопросу к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Полностью процесс ликвидации отходов БЦБК завершат до 2024 года.