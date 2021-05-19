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Пожар в Дальнем повредил дом главы поселка

Крупный пожар в поселке Дальнем, который произошел сегодня, повредил дом главы населенного пункта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сотрудницу местной администрации Екатерину Шемякину.

По информации издания, пожар начался с улицы Волгоградская, затем распространился по другим улицам – Гагарина, Радищева, Саратовской, Школьникова, Ленина.

Напомним, крупный пожар в поселке Дальний произошел сегодня. Огонь охватил половину всех домов населенного пункта. 15 жителей размещены в здании местной администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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