Число уничтоженных огнем домов в Дальнем выросло до 28

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что пожар в поселке Дальнем уничтожил 28 домов.

В частности, 9 жилых и 19 нежилых. Ранее сообщалось, что огонь охватил 24 дома, среди них – дом главы поселка. 15 людей разместили в здании местной администрации. Погибших и пострадавших нет.

Локализовать пожар удалось только в 21:05, таким образом, распространение огня остановлено. Этого удалось добиться после того как самолет БЕ-200 ЧС совершил два слива над горящим поселком.

Тушение домов и построек продолжается. Спасатели и пожарные останутся в Дальнем до полной ликвидации последствий возгорания.

Причина пожара, обстоятельства и ущерб устанавливаются.