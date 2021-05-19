В Иркутской области приняты поправки о «северном» коэффициенте на ряд социальных выплат

На 43-й сессии Законодательного Собрания приняты изменения в несколько законов Иркутской области, уточняющие расчёт стоимости ряда мер социальной поддержки. Они направлены на соблюдение принципа социальной справедливости и повышение адресности при получении мер социальной поддержки.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, текущим законодательством в качестве критерия нуждаемости учитывается среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. Законопроектами предлагается определять размер социальных выплат с учетом прожиточного минимума для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. В 2021 году эта величина составляет 14 913 рублей, и превышает средний показатель по области на 21,81%.

Соответствующие изменения вносятся в законы «О пособии на ребенка в Иркутской области», «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» - в части определения права на установление ежегодной денежной выплаты в рамках областного материнского капитала, и закон «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» - для расчёта компенсации стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.