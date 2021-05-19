Медведев допустил возможность обязательной вакцинации

Вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать общеобязательный характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", - сказал он.

По словам Дмитрия Медведева, отрицательное мнение о вакцинации играет абсолютно деструктивную роль. Оно разносится очень быстро в эпоху глобальных коммуникаций, цифровой информационной среды, наносит колоссальный вред, формируя негативное отношение к прививкам.