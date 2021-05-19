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Последние звонки в школах Иркутска пройдут в очном режиме – мэрия

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что последние звонки в 2021 году в школах города пройдут в очном режиме.

В большинстве учебных заведений они состоятся 22 мая, в четырех школах – 21 мая. Мероприятия на улице будут проводиться без ограничений по количеству присутствующих. Участникам только рекомендовано соблюдать масочный режим.

В школах, где принято решение проводить последние звонки в помещениях, необходимо будет наличие рециркуляторов, индивидуальных средств защиты у участников. Родители же выпускников смогут принять участие в таком празднике только в случае, если площади помещения будет достаточно для соблюдения социальной дистанции.

Последний звонок в этом году в Иркутске прозвучит для 4223 одиннадцатиклассников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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