Биткоин упал на 30%, эфириум на 45%

На рынке криптовалют сегодня, 19 мая, наблюдаются панические распродажи. Котировки биткоина в моменте теряли почти 30%, опустившись к уровню $30 000. Исторический максимум был установлен в середине апреля немного ниже уровня $65 000.



– Последний раз так дешево биткоин стоил в конце января, – отмечают в своем обзоре эксперты БКС. – Вторая по популярности криптовалюта эфириум сегодня обрушилась на 45%, до уровня $1850, после чего существенно сократила потери в рамках коррекции, как и другие представители сектора.По мнению аналитиков, данное движение было вызвано совместным заявлением трех отраслевых ассоциаций Китая, в котором говорится о запрете на все транзакции с криптовалютой для финансовых учреждений и платежных компаний. В воскресенье сильное снижение криптовалют вызвал Илон Маск, заявивший, что Tesla приостанавливает прием оплаты в биткоинах из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.