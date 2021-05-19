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Биткоин упал на 30%, эфириум на 45%

На рынке криптовалют сегодня, 19 мая, наблюдаются панические распродажи. Котировки биткоина в моменте теряли почти 30%, опустившись к уровню $30 000. Исторический максимум был установлен в середине апреля немного ниже уровня $65 000.

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– Последний раз так дешево биткоин стоил в конце января, – отмечают в своем обзоре эксперты БКС. – Вторая по популярности криптовалюта эфириум сегодня обрушилась на 45%, до уровня $1850, после чего существенно сократила потери в рамках коррекции, как и другие представители сектора.

По мнению аналитиков, данное движение было вызвано совместным заявлением трех отраслевых ассоциаций Китая, в котором говорится о запрете на все транзакции с криптовалютой для финансовых учреждений и платежных компаний. В воскресенье сильное снижение криптовалют вызвал Илон Маск, заявивший, что Tesla приостанавливает прием оплаты в биткоинах из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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