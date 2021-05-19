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ЦБ может освободить участвующих в IPO инвесторов от налога на дивиденды

Банк России рассматривает вопрос об освобождении инвесторов от уплаты налога на дивидендные выплаты российских компаний при приобретении их акций в ходе IPO. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов», — цитирует его слова ТАСС.

Швецов добавил, что льгота может распространяться и на иностранных инвесторов при условии, что покупка бумаг была осуществлена не на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

По его словам, сейчас в Минфине обсуждается пакет предложений по стимулированию роста числа первичных размещений в России — недавно такое совещание состоялось у министра финансов Антона Силуанова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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