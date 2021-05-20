Ни чая, ни мороженого: летом предсказывают дефицит

В России могут повыситься цены на черный чай и мороженое и возникнуть дефицит этих продуктов — по разным причинам, отмечают в своем обзоре эксперты БКС.

Проблемы с чаем — из-за коронавируса в Индии

Поставщики хотят поднять цены на черный чай на 12%, сообщил Коммерсант. Причина — тяжелая эпидемиологическая ситуация в Индии: из-за пандемии коронавируса закрылось около 90 плантаций в провинции Ассам, где производится более половины индийского чая.

В 2020 г. Россия импортировала из Индии 147 тыс. тонн чая. В Минсельхозе полагают, что импорт из Индии можно заместить поставками из других стран, например, Шри-Ланки и Кении. Но представитель ГК Орими Трейд, производящей чаи Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Мария Драбова сообщила Коммерсанту, что индийские поставки «нельзя восполнить сырьем из прочих стран».

Проблемы с мороженым — из-за маркировки

С 1 июня на мороженом должна появиться обязательная маркировка. Однако до 40% российских производителей мороженого могут не успеть подготовиться к этому сроку. Сложности возникают с поставкой и монтажом оборудования для маркировки. Также она требует дополнительных затрат, которые, соответственно, могут вызвать рост цен.

На совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут о проблемах со сроками маркировки заявили представители Unilever (бренды мороженого «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка, а также Чистой линии, на которую приходится 4% рынка.