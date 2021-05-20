Можем ли мы скоро увидеть $100 за баррель нефти?

Персидская государственная добывающая компания National Iranian Oil Co. (NIOC) начала техническую подготовку месторождений, вынужденно остановленных два года назад после того, как администрация Трампа ввела нефтяное эмбарго. Американские санкции обрушили производство нефти в Иране вдвое, с 3,9 до 1,9 млн баррелей в сутки, а экспорт свели практически к нулю, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Bloomberg пишет, что в оптимистичном сценарии после снятия санкций Иран сможет практически удвоить добычу и вернуть ее на досанкционные уровни за три месяца. NIOC заранее начала предварительные консультации со старыми покупателями, не дожидаясь итогов венских переговоров, которые обещают Ирану не только возвращение на мировой нефтяной рынок, но и разморозку международных резервов и переподключение к SWIFT.

Есть, правда, военно-политический момент. Иран и главный союзник США в регионе и мире Израиль – давние недруги. Конфликт Израиля с Палестиной. Так или иначе, если Ирану удастся достичь сделки, то через 3-6 месяцев он сможет добывать почти 4 млн баррелей в день. Плюс в наземных хранилищах и дрейфующих у побережья танкеров Иран накопил 60 млн баррелей сырой нефти.

Сейчас цена на Brent находится в нашем целевом коридоре на текущий год $60-70, что обеспечивает профицит российского бюджета, поэтому о проблемах государственных финансов Россия, Казахстан, Азербайджан и другие страны-нефтяные экспортеры временно могут забыть. В рамках начала сырьевого цикла на конец года мы видим Brent около $80, а таргет в $100 будет пробит в ближайшие два года.

Иранские поставки способны затормозить ралли, но не изменить ситуацию принципиально. Однако отсрочка с появлением персидской нефти на рынке может дать старт движению к $100 уже сейчас. Хотя мы считаем данный сценарий очень маловероятным.

Ближневосточная пресса пишет, что Иран возобновил диалог с Саудовской Аравией впервые после разрыва дипломатических отношений пять лет назад. Персы попросили саудитов содействия в продаже нефти на мировом рынке в обмен на прекращение конфликта в Йемене, с территории которого Саудовскую Аравию дронами периодически атакуют повстанцы-хуситы.

На Ближнем Востоке все традиционно крутится вокруг нефти. Однако не стоит забывать, что главным претендентом на роль лидера региона становится зависимая от сырьевых поставок Турция и ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган.