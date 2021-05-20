ИНК-класс открыт на базе школы №3 в Киренске

Обучаются в нем ребята со всего района, которые прошли серьезный конкурсный отбор, сообщают в пресс-службе ИНК.

Углубленное изучение технических дисциплин – химии, физики, информатики, математики с помощью преподавателей Иркутского технического университета поможет ребятам поступить на бюджетные места нефтегазовых вузов страны. Два года назад аналогичный класс открыли в Усть-Куте.

В 2020 году 19 из 23 выпускников первого «ИНК-Класса» стали студентами ведущих вузов Сибири, поступив на бюджетные места.

По словам директора школы Натальи Тюрневой, новый учебный проект поможет ребятам выбрать себе будущую профессию. А то что это будет правильный выбор Наталья Владимировна не сомневается – муж и сын у нее с удовольствием трудятся в подразделениях Иркутской нефтяной компании.