Список субсидируемых авиамаршрутов в Иркутской области планируют расширить

В области семь аэропортов – в поселке Мама, Усть-Куте, Киренске, Бодайбо, поселке Ербогачен и два международных аэропорта – в Иркутске и Братске, а также пять посадочных площадок – в Железногорске-Илимском, Усть-Илимске, Нижнеудинске, селе Казачинское и селе Хужир на Ольхоне.

В 2021 году субсидируются 10 из 13 существующих в Иркутской области авиамаршрутов. Нет субсидий сегодня только по направлениям Братск, Усть-Кут и Бодайбо. На выполнение всей программы субсидирования авиасообщения направляется более 600 млн рублей, а в целом по всем видам транспорта – почти 1,5 млрд рублей, сообщают в Заксобрании области.

Вместе с тем депутаты отметили необходимость субсидирования авиарейсов для жителей северных территорий. Так, по словам Николая Труфанова, несмотря на то, что в Бодайбо из 70 тыс. пассажиров местные жители составляют только 10%, необходимо проработать механизм для их поддержки. Депутат Александр Гаськов обратил внимание на необходимость субсидирования рейсов для жителей Братска, а также расширения количества маршрутов. Мэр Усть-Кутского МО Сергей Анисимов отметил, что стоимость билетов по направлению Иркутск - Усть-Кут для многих жителей является неподъемной – она варьируется от 6,2 тыс. рублей до 12 тыс. рублей в одну сторону.