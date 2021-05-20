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28 мая в иркутском Центре «Мой бизнес» состоится Марафон предпринимателя

28 мая 2021 года в Центре «Мой бизнес» состоится Марафон предпринимателя «ЗАРЯЖАЙ.  СОЗДАВАЙ.  РАЗВИВАЙ»

Марафон состоит из 8 секций:

🚀 Продвижение

Как упаковаться и привлечь клиентов с минимальными затратами. Эксперты расскажут о методологии туннельных продаж и как быстро найти клиентов из интернета.

🚀 Внутренний туризм — как выгодный бизнес

Иркутская область — это не только Байкал. Эксперты секции расскажут о программе, содействующей ускоренному развитию внутреннего туризма Иркутской области.

🚀 Переговоры без проигрыша

«Переговоры без проигрыша: компромисс ритейлеров и производителей». Круглый стол призван обсудить и достигнуть взаимовыгодных условий между СМПС и торговыми сетями.

🚀 Доступные финансы для своего дела

Вы узнаете все про эффективные инструменты финансовой поддержки! Не важно какой у вас опыт в предпринимательской деятельности, поддержку могут получить и начинающие предприниматели.

🚀 Экспортируй без Границ

Вы узнаете о новых услугах Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра, сможете подобрать инструменты для выхода на международные рынки, познакомитесь с опытными экспортерами региона.

🚀 Есть идея — Делай дело

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Для тех, кто не знает с чего начать и как выбрать нишу. Опытные спикеры поделятся опытом и секретами того, где найти первых клиентов, минимизируя затраты.

🚀 Делай бизнес Добрым

Для социальных предпринимателей. Спикеры расскажут про перспективные направления и о доступных мерах поддержки.

🚀 Бережливое производство

Также для тех, кто в поиске единомышленников и хочет начать свое дело в возрасте от 18 до 25 лет организована стратегическая сессия «Создай свое будущее».

📌 Вход свободный, но необходимо  пройти регистрацию на сайте: mb38.ru

Центр «Мой бизнес» г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4.
(3952) 202-102.
Сбор гостей в 10-30.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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