Крупный пожар погасили в поселке Дальний

Стихия уничтожила половину населенного пункта.

Площадь пожара составила 4200 квадратных метров. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Удалось отстоять 20 жилых домов. Огнём уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек. Люди временно размещены у родственников.

Причину и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС России в составе межведомственной группы. Сегодня в посёлок Дальний отправились психологи для работы с населением.