Мошенничество в особо крупном размере выявили при реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Обвиняемым по делу проходит экс-глава дирекции капремонта ВСЖД, сообщают в прокуратуре.

Мужчина обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при строительстве железнодорожных перегонов на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, однако в действительности реконструкция и строительство объектов железнодорожного транспорта не были выполнены в необходимом объеме и в указанный срок.

Сумма ущерба составила почти полтора миллиарда рублей.

По ходатайству следственных органов задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.