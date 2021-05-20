Новости

Мошенничество в особо крупном размере выявили при реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Обвиняемым по делу проходит экс-глава дирекции капремонта ВСЖД, сообщают в прокуратуре.

Мужчина обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при строительстве железнодорожных перегонов на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, однако в действительности реконструкция и строительство объектов железнодорожного транспорта не были выполнены в необходимом объеме и в указанный срок.

Сумма ущерба составила почти полтора миллиарда рублей. 

По ходатайству следственных органов задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании