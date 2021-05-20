Пять писателей представят Иркутскую область на IV Всероссийском совещании молодых литераторов

Оно пройдёт в подмосковных Химках с 26 по 30 мая, сообщают в пресс-службе проекта.

Совещание организует Союз писателей России совместно с кафедрой журналистики Московского государственного института культуры. В крупнейшем литературном форуме страны примут участие около 300 авторов в возрасте до 35 лет из 57 регионов. Талантливые участники были отобраны по результатам региональных форумов, которые проходили в 2020 году по всей стране от Москвы до Владивостока.

От Иркутской области за победу поборется Игорь Корниенко со сборником рассказов «Завтрашние чудеса».

Принять участие в голосовании может любой желающий на сайте Совета молодых литераторов, там же можно ознакомиться с работами финалистов. Итоги конкурса объявят на церемонии закрытия форума 30 мая в 15:00.

Одними из руководителей семинаров прозы выступят главный редактор журнала писателей Восточной Сибири «Сибирь» Анатолий Байбордин, а также директор ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» и председатель Иркутского отделения Союза писателей России Юрий Баранов.

Кроме того, будут работать три специальные программы для молодых организаторов литературного процесса, критиков и студентов. В программе для организаторов примут участие редактор литературного журнала для молодежи «Азъ-Арт» Максим Живетьев и руководитель Иркутского отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России Юрий Харлашкин.

По результатам Совещания самые талантливые авторы будут рекомендованы в Союз писателей России, а их произведения опубликуют в федеральных и региональных литературных журналах.

Презентации книг и чтения стихов финалистов и образовательные мини-лекции будут транслироваться на сайте Совета молодых литераторов.

Список трансляций:

28 мая (пятница)

16.00 – 18.00 – Презентации книг финалистов конкурса «Лучший молодой прозаик России»

18.00 – 18.30 – Мини-лекция. Роман Круглов – «О жанре рецензии»

18.30 – 19.00 – Мини-лекция. Григорий Шувалов – «О верлибре»

21.00 – 23.00 – Поэтический концерт финалистов конкурса «Лучший молодой поэт России»

29 мая (суббота)