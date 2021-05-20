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Пять писателей представят Иркутскую область на IV Всероссийском совещании молодых литераторов

Оно пройдёт в подмосковных Химках с 26 по 30 мая, сообщают в пресс-службе проекта.

Совещание организует Союз писателей России совместно с кафедрой журналистики Московского государственного института культуры. В крупнейшем литературном форуме страны примут участие около 300 авторов в возрасте до 35 лет из 57 регионов. Талантливые участники были отобраны по результатам региональных форумов, которые проходили в 2020 году по всей стране от Москвы до Владивостока. 

От Иркутской области за победу поборется Игорь Корниенко со сборником рассказов «Завтрашние чудеса». 

Принять участие в голосовании может любой желающий на сайте Совета молодых литераторов, там же можно ознакомиться с работами финалистов. Итоги конкурса объявят на церемонии закрытия форума 30 мая в 15:00. 

Одними из руководителей семинаров прозы выступят главный редактор журнала писателей Восточной Сибири «Сибирь» Анатолий Байбордин, а также директор ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» и председатель Иркутского отделения Союза писателей России Юрий Баранов. 

Кроме того, будут работать три специальные программы для молодых организаторов литературного процесса, критиков и студентов. В программе для организаторов примут участие редактор литературного журнала для молодежи «Азъ-Арт» Максим Живетьев и руководитель Иркутского отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России Юрий Харлашкин. 

По результатам Совещания самые талантливые авторы будут рекомендованы в Союз писателей России, а их произведения опубликуют в федеральных и региональных литературных журналах. 

Презентации книг и чтения стихов финалистов и образовательные мини-лекции будут транслироваться на сайте Совета молодых литераторов.

Список трансляций: 

28 мая (пятница) 

  • 16.00 – 18.00 – Презентации книг финалистов конкурса «Лучший молодой прозаик России» 
  • 18.00 – 18.30 – Мини-лекция. Роман Круглов – «О жанре рецензии» 
  • 18.30 – 19.00 – Мини-лекция. Григорий Шувалов – «О верлибре» 
  • 21.00 – 23.00 – Поэтический концерт финалистов конкурса «Лучший молодой поэт России» 

29 мая (суббота) 

  • 9.00 – 9.30 – Мини-лекция. Мария Четверикова – «Подборка и книга»  
  • 9.30 – 10.00 – Мини-лекция. Евгения Декина – «Сюжетостроение» 
  • 30 мая (воскресенье) 
  • 15.00 – 16.00 – Торжественная церемония закрытия Всероссийского Совещания молодых литераторов. Объявление итогов конкурса. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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