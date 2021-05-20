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Строительство систем водоснабжения завершается в двух районах Иркутской области

Их возводят в Вихоревском муниципальном образовании и рабочем посёлке Чунском.

Строительство планируют завершить к 1 сентября, сообщили на совещании, которое провёл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода», который реализуют как часть национального проекта «Жильё и городская среда».  

Во время совещания о ходе работ губернатору доложили главы муниципальных образований, Правительство региона держит на личном контроле реализацию каждого объекта. В Вихоревке строят станцию умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, её производственная мощность составит 2500-3000 м3/сутки. 

Общая стоимость проекта – 78,5 млн рублей. Для обеспечения водоснабжения посёлка Чунского оборудуют насосную станцию, на эти цели направлено 180,2 млн рублей. Начаты работы по подготовке участка для возведения городского водозаборного сооружения в Нижнеудинске. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2022 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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