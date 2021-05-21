«Жить здесь будет удобно». Ключи от новых квартир получили первые жильцы ЖК «SunCity»

Компания «Гранд-Строй» организовала для новосёлов настоящий праздник в жилом комплексе «SunCity». Первая и вторая очередь строительства жилого комплекса введена в эксплуатацию, а первые жители получили свои ключи. На празднике застройщик удивил гостей развлекательной программой, аниматорами, конкурсами и призами, а также настоящим добрососедским пикником на свежем воздухе.

Фото из архива компании

Такой формат «сдачи» жилого объекта собственникам позволил новосёлам впервые увидеть свои квартиры не в буклете, а в реальности, а также познакомиться с другими локациями ЖК, где им предстоит жить. Например, с внутренними дворами, уже полностью обустроенными в соответствии с их тематической концепцией. Кстати, праздник как раз и проходил в одном из дворов, где для подобных мероприятий есть и эстрадная площадка, и фотозона, и места для отдыха, и детские аттракционы – чтобы маленькие непоседы не скучали.

Фото А. Федорова

– Мы решили, что в жилом комплексе «SunCity» для нас не будет ничего второстепенного, всё будет только главным, – рассказала генеральный директор компании Екатерина Прядко. – С этой позиции мы и создавали проект, продумывая в нём буквально каждую деталь, потому что в совокупности эти детали как раз и создают особенные комфорт и уют, которые так ценят наши клиенты.

Екатерина Прядко. Фото А. Федорова

В числе таких важных «деталей» Екатерина Прядко называет свободную планировку жилых помещений (отсутствие капитальных стен, по её словам, облегчает жильцам дальнейшее зонирование своих квартир), удобные сквозные подъезды, тематические дизайнерские дворы, которые даже зимой будут радовать глаз зелёнью, и где не будет автомобилей – для них организуют три вида автопарковки.

Фото А. Федорова

Компания позаботилась даже о том, чтобы у жильцов была возможность, практически не выходя из дома, заниматься спортом в фитнес-зале, расположенном в одной из блок-секций.

– Мы долго выбирали жилой комплекс, который бы устраивал нас с мужем, – поделилась с порталом SIA.RU одна из собственниц квартиры в «SunCity» Елена. – Главным критерием выбора для нас была, в первую очередь, безопасность жилого комплекса и хорошая инфраструктура для детей, так как у нас есть маленькая дочь. Также для нас важно, чтобы ЖК был современным и красивым, где приятно даже просто заходить в подъезд.

Здесь всё радует глаз: инсталляции в холлах на первом этаже, какая-то необычная штукатурка, красивый керамогранит.

Мы с мужем любим эстетику, когда всё красиво, начиная с порога дома. Уверена, что нашей молодой семье будет очень удобно здесь жить.

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