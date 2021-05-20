Работы по защите Тулуна от возможных наводнений завершаются в Иркутской области

Создание инженерной защиты на левом берегу реки Ия в Тулуне выполнено на 95%, по правому берегу – на 30%, сообщают в областной администрации.

Министр строительства Иркутской области Павел Писарев отметил, что по итогам поездки Дмитрия Волкова в ведомстве будут сформированы поручения по объектам, которым необходимо уделить особое внимание.

В Тулуне в зоне затопления, где запрещено строительство жилья, начали создавать рощу. Уже высажено более пяти тысяч хвойных и лиственных саженцев на площади около пяти гектаров. Бывшие владельцы передали участки муниципалитету, взамен получив участки в микрорайоне Березовая Роща. Участие в посадке деревьев во время визита в Тулун приняли Дмитрий Волков и члены Правительства Иркутской области.