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Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки на реке Бирюсе

В районе рабочего поселка Шиткино наблюдалось колебание уровня воды, спасатели зарегистрировали подъем на 29 сантиметров, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

По состоянию на 9 часов утра, он составил 560 сантиметров при критической отметке в 570 сантиметров.

На месте дежурят спасатели областной пожарно-спасательной службы, на вооружении которых – 2 плавсредства. Ведется непрерывный мониторинг уровня воды силами местной администрации. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением населенного пункта, приведены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. На случай ухудшения оперативной обстановке в районе находятся в готовности пункты временного размещения населения.

Ранее очевидцы сообщили о понижении уровня воды рядом с поселком Патроны. В Иркутске оголилась прибрежная зона возле ледокола «Ангара».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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