«Слата» открыла 250-й дискаунтер «ХлебСоль»

20 мая открылся 250-й магазин сети «ХлебСоль». Он открыт в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В магазинах можно купить все самые необходимые продукты по доступных ценам. Общее количество магазинов ГК «Слата» достигло отметки 330 с учетом 80 супермаркетов «Слата».

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль», входящая в состав группы компаний «Слата», успешно развивается на территориях Иркутской области и Забайкальского края с 2014 года, универсамы присутствуют уже в 47 городах и поселках. Ежегодно сеть прирастает на 50 магазинов. В компании подчеркивают, что это не предел, 12 мая «Слата» вошла в стратегический альянс «Восточный Союз», который объединил три сети, в том числе «Красный Яр» (Красноярский край) и «Самбери» (Дальний Восток).

«Мы намерены дальше расти и развиваться в нашем регионе и не только. Союз позволит нам получить максимальный эффект от синергии. Покупатель факт объединения чувствовать не будет, но заметит результаты в виде новых промо активностей, предложений, расширения ассортимента. И, конечно, для нас приоритетно удержание справедливых цен на рынке за счет расширения территории деятельности Союза и увеличения портфеля поставщиков. В связи с этим будут гибче формироваться предложения, что позволит не допустить неконтролируемого роста цен, связанных с рядом монополий на наших территориях деятельности», – рассказал исполнительный директор сетей «Слата» и ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

В компании подчеркнули, что покупательский спрос за последний год заметно сместился в сторону осознанных рациональных покупок с внимательным изучением скидок, на это повлияла нестабильная экономическая ситуация в стране, пандемия и системный рост цен на товары, особенно с импортной составляющей, поэтому предложения дискаунтеров во многом отвечают запросам покупателей.

«Средний ценовой сегмент товаров показывает устойчивый рост. В рамках предложений дискаунтера покупателям особо полюбились товары, выпускаемые под собственной торговой маркой, – поделилась руководитель коммерческой дирекции ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева. – При этом, стоит отметить, что в сети «ХлебСоль» систематически проводится оценка ассортимента для того, чтобы выявить, как изменились предпочтения покупателей, какие товары хотели бы видеть в магазинах. Так, в 1 квартале 2021 года, было проведено ревью категорий (анализ продаваемых категорий товара в сети и их востребованность – ред.), в результате было введено порядка 150 товаров, в том числе новые категории товара – детские каши, молочные смеси и мясные пюре для детей, также паназиатская кухня, вина и мясные деликатесы в среднем ценовом сегменте».

Формат дискаунтеров сейчас активно развивается на территории Российской Федерации, помимо соблюдения основных и ключевых параметров этого формата (площадь магазинов, ассортимент, выкладка, ценовая политика и др.), в сети «ХлебСоль» ведется жесткий контроль качества продукции, систематизируется обратная связь от покупателей посредством call-центра, внедряются кассы самообслуживания, запускаются микро сезоны в категории «нон-фуд» (ред. непродовольственные товары) с интересными предложениями. У дискаунтеров «у дома» большое будущее, подчеркивают в компании, потому как соотношение «цена-качество» наиболее оптимальное. Покупатель голосует рублем и по результатам за первый квартал 2021 года можно отметить, что в сети «ХлебСоль» трафик вырос на 10%, средний чек на 15% к аналогичному периоду прошлого года.