Случаи телефонного мошенничества участились в Иркутске

За неделю мошенники похитили более 2,3 млн рублей, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Используя технологию подмены номера, аферисты звонят якобы из дежурных частей отделов полиции, телефонов доверия или номеров должностных лиц, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных ведомств и просят выполнять требования «сотрудников банков».

Так, в Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» несколько дней назад обратилась 57-летняя местная жительница, которая перевела мошенникам около 300 тысяч рублей. На телефон потерпевшей позвонили неизвестные женщина и мужчина, представились работниками банка и сообщили что неизвестные пытаются списать все ее денежные средства.

Спустя несколько минут эту информацию подтвердил еще один телефонный собеседник жертвы, который представился сотрудником «управления экономической безопасности». Женщина поверила и перевела свои деньги на продиктованные мошенниками счета, якобы для того, чтобы «спасти их».

Под этой же схеме, подменив с помощью технологии IP-телефонии номер стационарного телефона отдела полиции, мошенник представился оперативным сотрудником и предложил 36-летнему местному жителю «спасти деньги на безопасном счете». Мужчина поверил и через банкомат перевел 700 тысяч рублей на счет мошенников.