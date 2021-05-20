Дальневосточный банк платит кешбэк 15 % по картам «Мир» за онлайн-покупки в Спортмастере

Совершайте покупки на сайте или в мобильном приложении «Спортмастер» по картам «Мир» Дальневосточного банка и получайте кешбэк 15 %*.

Для участия в акции нужно:

Зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте www.privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!»

Оплатить покупки зарегистрированной картой «Мир» в мобильном приложении «Спортмастер» или на сайте www.sportmaster.ru.

Акция действует до 07 июля 2021 года. Условия акции не распространяются на приобретение электронных и пластиковых подарочных карт Спортмастер, а также при оплате интернет-заказов в розничных магазинах при самовывозе и в пунктах выдачи заказов. Подробнее об акции на сайте www.privetmir.ru.

* Кешбэк 15 %, но не более 1500 рублей на одну карту за весь период действия акции, будет зачислен не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Организатор Акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере кешбэка, и Правила программы лояльности для держателей карт «Мир» доступны на сайте www.privetmir.ru/running.