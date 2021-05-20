Доступная ипотека для тех, кто в море

Банк «Приморье» предлагает специальную ипотечную программу, позволяющую приобрести жилую недвижимость морякам гражданского флота (в том числе работающим на судах под иностранными флагами). «Ипотека морякам» от Банка «Приморье» доступна по ставке от 7,3% годовых и первоначальном взносе от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.

— В рамках этой ипотечной программы моряки могут приобрести квартиру на вторичном рынке или в новом доме, комнаты или доли, а также загородную недвижимость. Банк идет навстречу данной категории заемщиков: подтверждение дохода в случае работы на иностранную компанию возможно выпиской по зарплатному счету и расчетными листками, для сотрудников российских компаний — справкой 2-НДФЛ или справкой по форме Банка. Окончательная процентная ставка определяется по итогам рассмотрения заявки, и зависит от размера первоначального взноса, способа подтверждения дохода, наличию/отсутствию дополнительных Программ, например, «Назначь свою ставку» и «Назначь свою страховку», и иных условий, — рассказывает заместитель руководителя Ипотечного центра Банка «Приморье» Марина Распопова.

Оформить «Ипотеку морякам» можно на сумму до 50 миллионов рублей, срок кредитования в рамках этой программы составляет от 3 до 25 лет.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления скан-копий документов на электронную почту.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»: