Доступная ипотека для тех, кто в море

Банк «Приморье» предлагает специальную ипотечную программу, позволяющую приобрести жилую недвижимость морякам гражданского флота (в том числе работающим на судах под иностранными флагами). «Ипотека морякам» от Банка «Приморье» доступна по ставке от 7,3% годовых и первоначальном взносе от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.
— В рамках этой ипотечной программы моряки могут приобрести квартиру на вторичном рынке или в новом доме, комнаты или доли, а также загородную недвижимость. Банк идет навстречу данной категории заемщиков: подтверждение дохода в случае работы на иностранную компанию возможно выпиской по зарплатному счету и расчетными листками, для сотрудников российских компаний — справкой
Оформить «Ипотеку морякам» можно на сумму до 50 миллионов рублей, срок кредитования в рамках этой программы составляет от 3 до 25 лет.
Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления
Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел.
+7 (423) 220-88-00(вн. 02104, 02111), тел. для консультаций WhatsApp: 8 (984) 147-85-96
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.
+7 (4234) 26-99-77
- г. Находка, ул. Школьная, 1а,
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59
- г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел.
8 (4212) 78-32-20
- г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948
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