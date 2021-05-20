Банк Уралсиб проводит акцию «Начни курортный сезон с Уралсибом!» на территории Краснодарского края. Ее участниками могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Акция проводится в период до 31 июля 2021 года включительно.

В период действия акции новые клиенты банка, открывшие свой первый расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получают 3 месяца бесплатного обслуживания в рамках пакетов «Бизнес-старт», «Кассовый» и «Платёжный»*, открытых сроком на 12 месяцев (скидка 25%), 6 месяцев (скидка 50%), или 3 месяца (скидка 100%).

Также в рамках акции новые клиенты получают льготные тарифы на услуги торгового эквайринга в течение 6 месяцев с момента открытия расчетного счета.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Пакет услуг «Бизнес-старт» обслуживание в рамках пакета услуг на период 1 (один) месяц без учета скидок составляет 900 руб. SMS-информирование об операциях, совершенных по расчетному счету 120 руб./мес. / 1 200 руб./год. Прием и пересчет наличных денежных средств в банкнотах, внесенных в кассу Банка по объявлению на взнос наличными свыше 30 тыс. руб. в месяц — 0,5% от суммы, но не менее 100 руб. Обслуживание бизнес-карты 1й месяц — не тарифицируется, в дальнейшем: именная/мгновенная — 140 руб./мес.; виртуальная −99 руб./мес. Прием и исполнение переводов за пределы Банка в операционное время: с использованием Системы ДБО до 5 шт. в месяц включительно — не тарифицируется, свыше — 90 руб. за перевод, переводы в бюджет / внебюджетные фонды / таможенные органы — не тарифицируются. Переводы на счета физических лиц свыше 300 тыс. руб. в месяц — от 1 % до 7 % от суммы операции (далее — СО) в зависимости СО (в пределах Банка); от 1,2 % до 7,5 % от суммы операции (далее — СО) в зависимости СО (за пределами Банка)

Пакет услуг «Кассовый» обслуживание в рамках пакета услуг на период 1 (один) месяц без учета скидок составляет 2100 руб. SMS-информирование об операциях, совершенных по расчетному счету 120 руб./мес. / 1 200 руб./год. Прием и пересчет наличных денежных средств в банкнотах, внесенных в кассу Банка по объявлению на взнос наличными свыше 300 тыс. руб. в месяц — 0,4% от суммы, но не менее 100 руб. Обслуживание бизнес-карты 1й месяц — не тарифицируется, в дальнейшем: именная/мгновенная — 140 руб./мес.; виртуальная −99 руб./мес. Прием и исполнение переводов за пределы Банка в операционное время: с использованием Системы ДБО свыше 20 шт. в месяц 40 руб. за перевод, переводы в бюджет / внебюджетные фонды / таможенные органы — не тарифицируются. Переводы на счета физических лиц — свыше 300 тыс.руб. в месяц — от 1 % до 7 % от суммы операции (далее — СО) в зависимости СО (в пределах Банка); от 1,2 % до 7,5 % от суммы операции (далее — СО) в зависимости СО (за пределами Банка)

Пакет услуг «Платежный» обслуживание в рамках пакета услуг на период 1 (один) месяц без учета скидок составляет 2400 руб. SMS-информирование об операциях, совершенных по расчетному счету 120 руб./мес. / 1 200 руб./год. Обслуживание бизнес-карты 1й месяц — не тарифицируется, в дальнейшем: именная/мгновенная — 140 руб./мес.; виртуальная −99 руб./мес. Прием и исполнение переводов за пределы Банка в операционное время: с использованием Системы ДБО свыше 100 шт. в месяц включительно — 30 руб. за перевод, переводы в бюджет / внебюджетные фонды / таможенные органы — не тарифицируются. Переводы на счета физических лиц свыше 300 тыс. руб. в месяц — от 1 % до 7 % от суммы операции (далее — СО) в зависимости СО (в пределах Банка); от 1,2 % до 7,5 % от суммы операции (далее — СО) в зависимости СО (за пределами Банка).