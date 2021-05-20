ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

ПСБ дал официальный старт V всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ» на пресс-конференции в Краснодаре. Синхронный забег 2021 состоится 30 мая в 9-00 по московскому времени в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из них 2500 человек - в Краснодаре. ПСБ выступает в качестве генерального партнера мероприятия.

«Всероссийский Забег.РФ является уникальным событием, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие. Оно дает возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить свое здоровье и качество жизни, – прокомментировал на пресс-конференции директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. – Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы – как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России».

В пресс-конференции также приняли участие министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов, заместитель главы города Краснодар Антон Смертин, руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу, капитан сборной России по футболу в 2004-2005гг. Алексей Смертин, руководитель ГК «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов отметил, что ЗаБег для края — мероприятие флагманское, первое такого масштабного уровня в постковидный период. «Министерство спорта и администрация Краснодарского края оказывают всю необходимую поддержку этому старту, поскольку важно чтобы праздник бега в регионе состоялся. В регионе сильное беговое сообщество, и спортсмены ждут этот старт как один из важных, главных», - отметил он.

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу поддержала министра спорта, сказав: «Край – неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов юга России поможет поставить новый рекорд Гиннесса. В этом году планируется, что на трассы выйдет около 120 000 атлетов со всей страны, и Краснодар обеспечит важный вклад в этот показатель».

Маршрут полумарафона будет проходить по центральным и историческим частям городов-участников. В Краснодаре для этого будут задействованы улица Красная, ул. Кузнечная. Участники добегут до Екатерининского сквера и здания Заксобрания края и финишируют на главной городской площади Краснодара.

ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. Банк реализует собственный проект по строительству центров уличного баскетбола в регионах России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).