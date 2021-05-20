Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 1 квартала увеличилась до 5,5 млрд рублей

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2021 года.

«В первом квартале 2021 года Группа Россельхозбанка обеспечила целевой рост кредитного портфеля с повышением его качества, поддержала необходимый объем и диверсификацию ресурсной базы, а также увеличила чистый процентный и комиссионный доход. Положительным эффектом от цифровой трансформации и реализации концепции «Больше чем Банк» стало увеличение числа операций, проводимых розничными и корпоративными клиентами в дистанционных каналах, что обеспечило развитие транзакционного бизнеса и рост комиссионных доходов Группы. Финансовый результат первых трех месяцев позволяет нам ожидать сохранения положительной динамики прибыли по итогам года", - прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 1 квартал 2021 года увеличился на 22,3 млрд рублей (+1%) и составил 2,993 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) возросли на 2,8 млрд рублей (+0,1%) и составили 2,410 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 19,5 млрд рублей (+3,5%) до 582,9 млрд рублей.

Активы Группы за 1 квартал увеличились на 41,4 млрд рублей (+1,1%) и на конец марта 2021 года составили 3,861 трлн рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за первые 3 месяца текущего года выросли на 93,2 млрд рублей (+3,3%) и составили 2,956 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 63,1 млрд рублей (+4,2%) и составили 1,583 трлн рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 30,1 млрд рублей (+2,2%) до 1,373 трлн рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 81,5%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 марта 2021 составило 101,3%.

Чистый процентный доход за 1 квартал 2021 года составил 21,4 млрд рублей, что на 10,4% больше по сравнению с 19,4 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. Чистый комиссионный доход соответственно составил 9,7 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в 1 квартале 2020 года.

Чистая процентная маржа Группы в 1 квартале 2021 года составила 2,3%, показатель Cost/Income (отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов) - 61%.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 квартала 2021 года составила 5,5 млрд рублей по сравнению с 0,6 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Собственный капитал Группы (по МСФО) на 31 марта 2021 года составил 233,9 млрд рублей. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.04.2021 составил 14,1%.