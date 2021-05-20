Россельхозбанк и Ростуризм запускают цикл межрегиональных экспедиций по развитию сельского туризма

Россельхозбанк совместно с Федеральным агентством по туризму и Ассоциацией самых красивых деревень (АСКДР) начали большое путешествие с целью рассказать о новых туристических маршрутах, которые позволят раскрыть потенциал российских регионов и стать новыми центрами притяжения для путешественников из различных уголков страны. Новый цикл из 4 экспедиций охватит значительную часть Европейской части России и Сибири и затронет 20 регионов от западных рубежей Псковской области до Бурятии. Весенняя часть, которая стартует уже в мае, посвящена «Истокам Руси» – Московской, Тверской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Вологодской и Ярославской областям – и продлится 19 дней. За это время участники экспедиции проедут более 4 тысяч километров в поисках самобытных деревень, которые станут частью большого списка самых красивых городков России и мира.

Совместная экспедиция Россельхозбанка, Ростуризма и АСКДР – это возможность через публикации и фотографии рассказать о необычных местах и их обитателях и тем самым привлечь внимание туристов к красоте российских регионов. По оценке РСХБ, развитие агротуризма на базе фермерских хозяйств может дополнительно увеличить их оборот туристической отрасли до 55 млрд рублей и привлечь в регионы до 8 млн туристов ежегодно.

«Наша прошлогодняя экспедиция получила огромное количество положительных откликов как со стороны жителей, участвовавших в ней деревень и городков, так и обычных россиян, узнавших о ней из СМИ. В этом году мы приняли решение развивать эту инициативу, чтобы обогатить туристическую карту России новым набором интересных маршрутов, создать альтернативу массовым направлениям. Ведь Россельхозбанк как никто другой понимает красоту российских деревень, их потребности и перспективы развития. Цикл экспедиций 2021 года мы начинаем с центральной России – это колыбель культуры и истории нашей страны. Уверен, что экспедиции – действенный вклад в нашу комплексную работу с сельскими территориями. Зарождающийся сельский туризм – это потенциальная точка роста благосостояния деревень и небольших городов. Благодаря туризму открываются дополнительные возможности для фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, привлекаются инвестиции в сельскую местность, создаются рабочие места, что, в конечном итоге, способствует повышению уровня жизни и привлекательности сельских территорий», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Агро-туризм набирает все большую популярность, особенно в последнее время. По сути, он сочетает в себе разные и все самые трендовые сегодня направления отдыха – это и отдых на природе, эко-маршруты, этно-культурная программа, которая построена на сохранении традиций, аутентичного быта, художественных ремеслах, есть в нем и своя гастро-составляющая – местные, экологические продукты, старинные рецепты их приготовления. В России сотни красивых деревень и малых исторических городов, но большинство из них сегодня не адаптированы под запросы современного туриста. Как правило не хватает очень простых, базовых вещей – санитарных групп, парковок для туристических автобусов, навигации, аудиогидов, информационных центров для туристов, средств размещения. Решение этих задач заложена нами в Национальном проекте через грантовую поддержку малого и среднего бизнеса, в тестовом режиме мы уже начали ее реализовывать в прошлом году и продолжим на регулярной основе», – прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Осенью 2020 года Россельхозбанк впервые провёл межрегиональную экспедицию «Русский Север 2.0», по итогам которой сразу 6 деревень и городков Вологодской, Архангельской и Кировской областей вступили в ряд самых красивых поселений в России и мире.

В 2021 году первая из четырех экспедиций – «Истоки Руси» – пройдёт по территории Московской, Тверской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Вологодской и Ярославской областей. Участники посетят порядка 30 населенных пунктов и примут ряд деревень в число самых красивых. Присвоение статуса является официальным признанием туристического потенциала населенного пункта и готовности его инфраструктуры к приему путешественников.

Среди тех, кто уже получил статус самых красивых - деревня Берново и город Старица в Тверской области, а также Изборск в Псковской области, где по преданию жил Трувор – брат князя Рюрика. На протяжении многих веков был важным форпостом на западных рубежах Руси.

Новгородскую область представляет Старая Русса с ансамблем новгородской церковной архитектуры и памятником солдатам, погибшим на Русско-Японской войне. В Ленинградской области это Старая Ладога, которую в некоторых источниках называют первой столицей Руси, а в Вологодской – село Покровское с усадьбой Брянчаниновых в стиле раннего классицизма.

Эстафету весенней части примет Поволжье, куда члены экспедиции отправятся уже в июне. Путешественники познакомятся с историей и культурой Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Владимирской и Ярославской областей, а также Республики Татарстан.

Следующий этап проекта стартует в августе – команда погрузится в уникальную атмосферу прибайкальских деревень Иркутской области и Республики Бурятия.

Цикл экспедиций 2021 года завершится осенью масштабным путешествием на юг через Калужскую и Тульскую области и сосредоточится на шолоховских местах Тихого Дона в Ростовской области и Краснодарском крае.

Итогом путешествия станут новые маршруты на карте страны. Сформированные варианты для кратковременных поездок и продолжительных путешествий появятся на цифровой платформе Россельхозбанка Своё Родное. Уже сейчас на платформе можно найти более 150 агротуров с возможностью размещения как в гостиницах, так и на базе фермерских хозяйств и разнообразием интересных мест для посещения и развлечения.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России (АСКДР) создана в 2014 году для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел. В 2018 году деревни-члены АСКДР из Архангельской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей, Республик Бурятия и Карелия вошли в состав международной Федерации самых красивых деревень Земли наряду с поселениями из Франции, Италии, Канады и Японии.