Friedrich Wilhelm Raiffeisen признан самым надежным private банком в России по версии Frank RG

По итогам исследования российского рынка private banking за 2020 год, проведенного Frank RG, Friedrich Wilhelm Raiffeisen признан самым надежным private банком в России. Уже более 5 лет Frank RG проводит исследование, в рамках которого сравнивает предложения российских банков по обслуживанию состоятельных клиентов. За это время агентство получило глубокое понимание рынка private banking в России. На базе разработанной агентством методологии банкам присуждаются премии в различных номинациях.

«Исключительная надежность является одной из основ бизнеса Райффайзенбанка. Это подтверждают высокие кредитные рейтинги, выдающиеся показатели ликвидности и качества капитала. Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов и стараемся оперативно реагировать на динамично меняющуюся конъюнктуру рынка, предоставляя им доступ к полному спектру актуальных решений для частного капитала», — отметила Светлана Григорян, управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Ранее Friedrich Wilhelm Raiffeisen получил награду SPEAR’S за эталонную работу с состоятельными клиентами в России и за рубежом.