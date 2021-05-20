Райффайзенбанк предоставил финансирование ГК «Седрус» на 650 млн рублей

Райффайзенбанк предоставил финансирование в размере 650 млн рублей ГК «Седрус» (Москва), одной из крупнейших торгово-производственных компаний. 7-летний кредит выдан на строительство завода по производству сухих строительных смесей в Ульяновской области. Часть средств была предоставлена по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Работа с компаниями из сегмента среднего бизнеса — один из важнейших приоритетов Райффайзенбанка. Мы видим большой потенциал в поддержке предприятий среднего бизнеса и продолжаем наращивать экспертизу в этом направлении. Цель Райффайзенбанка — быть финансовым партнером для компаний среднего бизнеса, предоставляя им полный набор продуктов и сервисов. Группа компаний „Седрус“ является давним и надежным клиентом нашего банка. Райффайзенбанк успешно работает с ГК „Седрус“ более 15 лет и это уже третий крупный совместно реализованный инвестиционный проект. Мы готовы и дальше поддерживать компанию в реализации намеченных планов», — сказал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка.

Строительство завода в Ульяновской области началось в октябре 2018 года, 22 апреля 2021 года состоялось его открытие. На новой производственной площадке будет выпускаться свыше 400 видов продукции — монтажные смеси, штукатурки, шпаклевки, наливные полы, стяжки, кладочные растворы, плиточные клеи и другие. Райффайзенбанк ранее принимал участие в финансировании строительства производственных площадок в Коломне (Московская область) и Невинномысске (Ставропольский край).

ГК «Седрус» работает на российском рынке с 1998 года. Продуктовый портфель компании представлен торговыми марками «ОСНОВИТ», «СТРОЙБРИГ», «INDASTRO» и «МАСТЕР ГАРЦ». Среди ключевых покупателей продукции — сети строительных гипермаркетов «Петрович», «Леруа Мерлен», а также оптовые и строительные компании. Продукция ГК «Седрус» применяется как в гражданском, так и в промышленном и инфраструктурном строительстве.

«Мы на протяжении многих лет создаем высококачественные и экологичные стройматериалы. Стратегия ГК „Седрус“ — стать крупнейшим межрегиональным производителем продукции, которая полностью обеспечит всем необходимым промышленное и частное строительство в России. Открытие завода в Ульяновской области — еще один шаг на пути к реализации наших идей. Мы благодарны Райффайзенбанку за финансовую поддержку и помощь в достижении наших амбициозных целей», — сказал Владимир Докучаев, генеральный директор ООО Седрус».